Игорь Николаев после двух инфарктов улетел из России

Певец Игорь Николаев анонсировал концерт в ближайшее время. Поклонники взволнованы сообщением 63-летнего артиста и боятся повторения ситуации, которая произошла с музыкантом Николаем Носковым в Перми.

Николаев написал у себя в соцсетях: «Уже 25 февраля встречаемся в гостеприимном Алматы, а в марте – гастрольные маршруты».

Певец добавил: «Увидимся на концертах! Приходите, споем вместе!»

Поклонники стали писать под публикацией, что нигде не нашли информацию о месте и времени проведения концерта.

Кто-то заволновался, опасаясь повторения ситуации, как с Носковым, который исполнил две песни на концерте и ушел со сцены. Поклонники отмечали: «Лишь бы не получилось, как с Носковым. Билеты проданы, а человек петь не может из-за болезни».

К приглашению на концерт Николаев опубликовал видео, сделанное, по всей видимости, в Алмате. Мужа, скорее всего, снимала певица Юлия Проскурякова, она смеялась за кадром. Николаев рассматривал номер гостиницы и показывал подписчикам, как его встретили в Казахстане.

«Как приятно такое гостеприимство», - сказал певец и показал воздушный шар с приветствием и различные фотографии Николаева, развешанные по номеру.

Совсем недавно Николаева госпитализировали. Спустя время он вышел на связь и рассказал правду о двух инфарктах.