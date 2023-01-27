Трагедия отца: Сергей Безруков рассказал об ошибке, которую совершил

Актер театра и кино Сергей Безруков сыграл множество ролей, которые очень полюбились его поклонникам. Сейчас знаменитость счастлив в браке с режиссером Анной Матисон. Но он предпочитает говорить о творчестве, а не о личной жизни. Недавно он откровенно рассказал об ошибках.

Звезде особенно запомнилась работа над образом Владимира Высоцкого в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой». Несмотря на то, что Сергей непохож на знаменитого певца внешностью и голосом, он все равно смог отличиться на пробах и обойти конкурентов. Но на съемках мужчина допустил ошибку.

«Если бы не сын Никита Высоцкий написал все это, я бы отказался участвовать. На мой взгляд, сын имеет право рассказать свою версию о трагедии своего отца. Никита очень помогал в работе над ролью. В сцене с Андреем Смоляковым, который играл сотрудника КГБ Виктора Михайловича, я играл с вызовом, даже с наглостью», – вспоминает Безруков в эфире программы «Мой герой».

Актер отметил, что наследник Высоцкого подсказал ему, как нужно вести себя в кадре.

«Сказал: «Ты выдаешь Жеглова, а Владимир Семенович в жизни и близко не был Глебом Жегловым. Он был намного тише, скромнее, деликатнее, тактичнее». И я прислушался к его мнению», – отметил знаменитость.

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