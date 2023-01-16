Подписчики не одобрили то, что смотрят дети Сергея Безрукова

Актер Сергей Безруков поделился в соцсетях фотографией своих детей. Снимок скинула его супруга режиссер Анна Матисон, которая хотела показать, что смотрят малолетние.

«Дети завороженно следят за рыбами. Смотрят в аквариум, как на огромный телеэкран», - написал Безруков.

Не все подписчики одобрили то, что смотрят дети. В комментариях встречаются следующие слова: «Не очень одобряю подобные зрелища. Мне кажется, всё же животные должны жить в естественной среде обитания».

Другие поддержали супругов, что те показывают детям «прекрасный и завораживающий подводный мир».

Ранее Безруков, будучи художественным руководителем Московского губернского театра, проговорился, что вынужден задействовать в спектаклях уборщиц.