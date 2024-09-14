«Трагедия нас объединила»: Татьяна Маркова раскрыла, почему вышла замуж за экс-супруга во второй раз

Татьяна Маркова призналась, что спустя 20 лет после развода снова вышла замуж за экс-супруга.

Советская певица прожила в браке с Виктором Марковым ровно 24 года. После свадьбы у них появился сын Александр, а затем и дочь Валерия. Однако в их семье не всегда было все гладко, поэтому супруги были вынуждены разойтись.

Однако Татьяна раскрыла, что спустя 20 лет после развода она приняла решение снова сойтись с Виктором и пожениться. По словам артистки, они помирились после смерти сына, страдавшего от наркотической зависимости. Маркова вспомнила, о том, как на протяжении пятнадцати лет они с бывшим мужем пытались спасти Александра и вылечить его. Но попытки были тщетны: сын Татьяны и Виктора ушел из жизни на 32-м году жизни.

«Трагедия нас объединила. Мы — таких два жизнью побитых человека. Беда одинаково ударила по нам обоим. Как-то все остальное померкло. Я уехала в Волгоград к старшей сестре, потом он позвонил и сказал: "Давай вместе горевать, вместе выживать". К тому времени дочь вышла замуж, договорились ждать внуков вместе», — рассказала певица Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

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