Сбежавшая в Юрмалу Вайкуле раскрыла истинное отношение к Алле Пугачевой

Эмигрировавшая в Латвию певица Лайма Вайкуле поделилась в новом интервью размышлениями о российской молодежи и рассказала, выступит ли Алла Пугачева на фестивале «Рандеву». Об этом 71-летняя исполнительница заявила в эфире «Латвийского радио 4».

По словам артистки, Россия двигается семимильными шагами во времена СССР. Особенно Вайкуле жалко молодых людей, которые якобы родились в «свободной России».

Высказалась Лайма и о возможном появлении подруги Аллы Пугачевой на фестивале «Рандеву», который пройдет в Юрмале в конце июля. Вайкуле не исключила, что Примадонна посетит мероприятие, если у нее не будет других дел.

Певица подчеркнула, что состоит в отличных отношениях с народной артисткой и созванивается с ней каждый день.

«[У нас с Пугачевой] прекрасные отношения. Мы каждый день созваниваемся», - сказала она.

На фестиваль артистки в основном приезжают звезды-иноагенты, уехавшие из России с начала СВО. Интерес к мероприятию сильно снизился после русофобских высказываний Лаймы и ее коллег. Отметим, что певица постоянно критикует страну, в которой построила карьеру и получала большие гонорары за выступления.

Ранее появилась информация, что билеты на фестиваль Вайкуле продают мимо кассы. Муж звезды Андрей Латковский назвал эту информацию «бредом».