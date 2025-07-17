Муж Вайкуле высказался о продаже билетов на «Рандеву» мимо кассы

Муж Лаймы Вайкуле назвал «бредом» информацию, что билеты на фестиваль певицы «Рандеву» продают мимо кассы. Своим мнением Андрей Латковский поделился с изданием «Абзац».

СМИ сообщали, что продюсер Лаймы Вайкуле Элита Милграве занимается неофициальной продажей билетов на мероприятие. Вместо стандартных билетов предлагаются «приглашения», которые можно приобрести напрямую у Милграве по цене от €50 до €375. Некоторые гости, «имиджево интересные» фестивалю, получают такие пропуска бесплатно.

Супруг и продюсер Вайкуле Андрей Латковский опроверг эти обвинения.

«Это просто полный бред, глупость, как и все остальное, что пишут недоброжелатели. Этого не может быть, все проходит централизованно и официально», – заявил мужчина.

Он также прокомментировал слухи о финансовых проблемах фестиваля.

«У нас все прекрасно с партнерами, со всеми. Деньги есть, не жалуемся», – добавил Андрей.

Напомним, что «Рандеву» пройдет в конце июля в Юрмале. СМИ отмечают, что интерес публики к фестивалю практически исчез. После русофобских высказываний Вайкуле от сотрудничества с ней отказались российские артисты, ранее участвовавшие в фестивале.

В этом году организаторы анонсировали выступление Аллы Пугачевой, хотя певица уже давно не дает концертов. Также зрителям обещали шоу Верки Сердючки, но выезд Андрея Данилко в Латвию остается под вопросом.

Ранее мы писали о том, почему Алла Пугачева удвоила охрану в Юрмале.