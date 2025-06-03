«Трачу на все подряд»: отец Децла откровенно рассказал о своих расходах

Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Децла, сейчас участвует в реалити-шоу «Мастер игры», где знаменитости и блогеры соревнуются в хитрости ради крупного денежного приза. В интервью Леди Mail он признался, что тратит деньги на все подряд.

Мужчина поделился, на что потратит возможный выигрыш в 10 миллионов рублей.

«Куплю жене новую машину», — ответил он.

Сегодня Толмацкий занимается продюсированием молодых исполнителей, но предпочитает не афишировать их имена.

«Помогаю им как агент, продюсирую. Некоторые из них весьма успешны. Но озвучивать их имена не буду, предпочитаю находиться в тени. Пусть для всех они всего добиваются сами», – объяснил продюсер.

Толмацкий заявил, что сейчас не хочет заниматься ничем, кроме музыки. Раньше у него был ресторанный бизнес, но он устал от этого. Он пожаловался на ненадежного партнера и несбывшиеся планы.

Говоря о своих финансовых привычках, Толмацкий признался, что не любит экономить.

«Трачу на все подряд. Я не могу зайти с дочкой в магазин, чтобы выйти оттуда с пустыми руками или маленьким пакетом — обязательно наберем всего и сразу. Мы любим ходить по ресторанам, вкусно есть», – признался он.

Звезда заявил, что при этом сохранил привычку следить за расходом воды и выключать за всеми свет в доме.

Ранее Толмацкий рассказал, почему не общается с внуком Тони - сыном Децла.