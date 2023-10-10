«Трачу безумные деньги»: куда Ольга Бузова спускает все заработанные средства

Ольга Бузова рассказала про свое отношение к деньгам. В беседе с Hello звезда заявила, что с умом подходит к своим тратам и не спускает все заработанные средства на атрибуты роскоши.

«Я могу прямо сейчас пойти и купить себе самый дорогой «роллс-ройс», но очень бережно отношусь к деньгам. Люблю их зарабатывать, деньги – это свобода», – пояснила певица.

Свою первую большую зарплату девушка потратила на покупку квартиры для мамы в самом сердце Северной столицы. Бузова старается не раскидываться деньгами просто так. Например, она не меняет автомобиль уже восемь лет, поскольку хочет использовать технику до тех пор, пока она не перестанет работать.

Однако Ольга отметила, что позволяет себе забыть об экономии, если речь идет об отпуске. Девушка считает, что очень важно хорошо отдохнуть после тяжелых рабочих будней.

«При этом я девочка, которой всегда нечего надеть. На какие-то крупные мероприятия я приобрету дорогие дизайнерские платья, украшения. У меня все это есть. Но безумные деньги не трачу», – подытожила исполнительница хита «Мало половин».

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