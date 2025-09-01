Товстика не видно: Полина и Дмитрий Дибровы привели детей в школу 1 сентября

Полина Диброва и ее супруг Дмитрий Дибров расстались. Несмотря на обстоятельства случившегося и скандал вокруг всей этой ситуации, родители вместе пришли на линейку со своими детьми в День знаний.

Дибровы разводятся после 16 лет брака из-за измены модели с миллиардером Романом Товстиком. Телеведущий, которому довелось пережить семейное потрясение, вероятно, уже взял себя в руки и вместе с Полиной дальше воспитывать детей.

Бывшую парочку заметили на линейке по случаю 1 Сентября. К тому же бывшая избранница Диброва сама выложила у себя в Telegram-канале видео с ним. В ролике Полина сначала снимает детей, а после наводит камеру на себя и Дмитрия. Новый возлюбленный Дибровой на мероприятии замечен не был.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва с детьми вернулась в Россию. Она была на отдыхе в Турции, куда отправилась после расставания с телеведущим.