«На районе»: Полина Диброва вместе с сыновьями вернулась в Москву

Полина Диброва вернулась в Москву после отдыха на одном из курортов в Турции. В личном блоге она поделилась видеороликом из аэропорта.

В кадре она запечатлела двоих сыновей от телеведущего Дмитрия Диброва, с которым в настоящее время находится в процессе развода. Мальчики уверенно шли впереди матери, поэтому Полине даже пришлось просить подождать ее.

«Путь домой был утомительным, но спокойным», — разоткровенничалась с подписчиками 36-летняя Диброва.

Она также опубликовала селфи из автомобиля в бейсболке и в солнцезащитных очках.

«На районе», - подписала снимок Полина.

Напомним, жена 65-летнего Дмитрий Диброва решила развестись с ним после 16 лет брака. Ее новым избранником стал 50-летний миллиардер Роман Товстик – друг семьи и отец шестерых детей. Ради Полины бизнесмен со скандалом ушел из семьи.

Ранее сообщалось, что жена нового возлюбленного Дибровой Елена Товстик осталась ни с чем после ухода мужа. Однако журналисты выяснили, что с начала этого года женщина потратила 14 млн рублей на покупки в премиальных магазинах одежды и услуги красоты.