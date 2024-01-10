«Тот самый серый кардинал»: с кем расправилась Алла Пугачева

Журналисты выяснили, с какими звездами расправилась певица Алла Пугачева, пока была главной артисткой отечественной эстрады. По мнению СМИ, влияние Примадонны никуда не ушло, и оно по инерции продолжается. Об этом сообщает «Царьград».

На особую роль Примадонны указал блогер и журналист Вадим Манукян. Он подчеркнул, что, несмотря на отъезд вокалистки из страны, она по-прежнему остается довольно заметной фигурой.

«Тот самый серый кардинал - все мы понимаем, что речь идет об Алле Борисовне Пугачевой», - подчеркнул журналист.

По данным источника, Пугачева за свою карьеру «устранила» немало конкурентов. Среди них Жанна Агузарова, которая смогла на время затмить главную звезду. За это она поплатилась карьерой в России. Также расправилась Примадонна и с автором хитов «Яблоки на снегу» Михаилом Муромовым, вокалистом Игорем Демариным, композитором Игорем Корниловым. Сейчас об этих артистах практически ничего неизвестно, зато об Алле Борисовне говорят до сих пор. Впрочем, ее влияние постепенно сходит на нет из-за испорченной репутации.

Ранее журналист и писатель Евгений Додолев рассказал, почему Алла Пугачева потеряла голос.