«Это шампанское»: раскрыта причина утраты голоса Аллой Пугачевой

Журналист и писатель Евгений Додолев поделился отрывками из интервью с музыкантом Александром Градским. Из беседы выяснилось, что стало причиной появления узлов на связках у певицы Аллы Пугачевой.

Подробности приводит сайт aif.ru.

При подготовке третьей рукописи, которую планировали выпустить в 2024 году, зашел разговор о Примадонне. В разговоре с Додолевым Градский говорил: «Человек не поёт с 1986-го года. На связках у неё узлы. Она не может петь».

В чем причина появления узлов на связках, мэтр не скрывал. «Это шампанское после концерта», - приводит слова музыканта журналист.

По его воспоминаниям, Градский связывал потерю голоса Пугачевой с ее «неразумным отношением к вокальному аппарату».

При этом музыкант не считал, что утрата голоса вызвана переработками. Градский отмечал, что давал 100 концертов в год во Дворце спорта, а Пугачева – 10.

Музыкант также считал, что за карьеру у Примадонны получились порядка 10 композиций, включая «Даром преподаватели», «Не отрекаются любя» и другие.

Ранее артист Михаил Бублик, известный как фаворит Пугачевой, лишился миллионов после запрета на въезд в РФ.