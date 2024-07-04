«Тот момент, когда можно похвалить себя»: дочь Началовой раскрыла свои результаты ЕГЭ

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина раскрыла свои результаты ЕГЭ. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Тот момент, когда можно похвалить себя. ЕГЭ по литературе — 100 баллов! Русский язык — 97», — сообщила наследница звезды.

Девушка уточнила, что довольна подобными баллами по основным предметам, необходимым для поступления в вуз.

Подписчики Алдониной поспешили поздравить абитуриентку с успешным окончанием школы: «Вау, стобалльница», «Умничка, отличный результат», «Как я за тебя рада», «Гордость семьи».

Вера Алдонина живет с бабушкой и дедом по материнской линии, однако периодически проводит время с семьей отца футболиста Евгения Алдонина. Супруга спортсмена признавалась подписчикам, что падчерица всегда желанный гость у них дома и она любит ее как родную.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти артистки стало заражение крови и сердечная недостаточность.

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