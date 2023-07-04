«Тот еще подарочек»: Анну Седокову поздравляют с беременностью

Еще только пару месяцев назад певица Анна Седокова находилась на грани развода с мужем баскетболистом Янисом Тиммой, а уже сейчас поклонники поздравляют ее с беременностью. Подозрения в том, что 40-летняя артистка ждет четвертого ребенка, появились после нового видео в Сети, в котором она оставила весьма двусмысленную подпись.

Анна опубликовала в личном блоге ролик, в котором запечатлела себя и разминающегося супруга. Вокалистка позировала на камеру и посылала любимому сердечки. И все бы ничего, если бы не надпись, где Седокова призналась, что сняла не двоих, а уже троих человек.

«Ну я конечно тот еще подарочек. Так что, получается, нам двоим повезло. Вернее, троим», - отметила певица.

Фанаты в Сети уже активно обсуждают послание кумира. Они уверены, что таким образом Анна сообщила о долгожданной беременности. Примечательно, что в последнее время она несколько раз делилась с аудиторией, что поправилась. Так что теперь многие считают, что это тоже были намеки. При этом сама артистка пока никак не комментировала слухи.

Напомним, что у экс-солистки «ВИА Гра» уже есть трое детей от разных мужчин – две дочери и сын. Младший ребенок Гектор сейчас проживает вместе с мамой и отчимом. Мальчик хорошо ладит с Янисом и даже практически считает его настоящим папой.

Ранее в Сети заподозрили в беременности телеведущую Ксению Собчак.