«Тоска смертная, позорище»: Стас Садальский раскритиковал «Новую волну» со звездами шоу-бизнеса в Казани

Станислав Садальский раскритиковал «Новую волну» с участием звезд российского шоу-бизнеса в Казани. В своем Telegram-канале актер возмутился репертуаром и «халтурными выступлениями» артистов и назвал фестиваль «позорищем».

По мнению актера, организация «Новой волны» подрывает авторитет артистов эстрады. Стас Садальский возмутился подобранными песнями и некачественно подготовленными номерами для звезд, выступающих на фестивале. Артист объяснил: он критикует даже не столько самих артистов, сколько организаторов, одобряющих подобное. Он также обратил внимание на то, что в мероприятии принимает участие Александр Ревва, которого не раз обвиняли в эмиграции.

«Открытие „Новой волны“ — так называемого фестиваля — направлено на дискредитацию российской эстрады. Тоска смертная, заунывные песни у всех, ни одного хита, а эта „Матушка земля“ достала уже просто, ну Пелагея только… А зачем там Ревва, ни актер, ни певец, с осуждающей позицией нашей страны, отвратительный как внешне, так и внутренне? Конечно, не в артистах дело, а в тех, кто дает добро на их халтурные выступления. Хотелось бы знать фамилии устроителей. „Новая волна“. Позорище», — высказался Стас Садальский.

Напомним, Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» проходит в Казани с 21 по 26 августа.

Ранее журналист Отар Кушанашвили раскритиковал Александра Ревву в роли ведущего на «Новой волне»: «Вызывающий лютый непрофессионализм! Чудовищное впечатление».