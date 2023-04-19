«Массовые слезы гостей»: что натворила Кристина Асмус на свой день рождения

В честь своего дня рождения Кристина Асмус приготовила своим гостям необычный подарок.

35-летие актриса решила отпраздновать не шумной тусовкой, а тесным кругом близких сердцу друзей.

По словам российской кинозвезды, за последнее время в её жизни произошло столько трансформаций и перемен, что подвести своего рода итоги и заняться «энергообменом» было просто необходимо.

Для этого Асмус решила обратиться к пришедшим гостям (было их 90 человек) с длинной и откровенной речью, которая сама она обозначила как нечто среднее между монологом и стендапом.

«Я боялась, что это может быть не в тему, — призналась актриса изданию Super.ru, — но мне важно было открыться. Хотелось быть честной, и чтобы формат праздника менялся с тем, как меняюсь я».

«После того, как я закончила, были сначала 10-минутные объятия, а потом и массовые слезы всех 90 гостей», - добавила Асмус.