«Тощая»: певица Юлия Ковальчук похудела после вторых родов и обрадовалась этому

Певица Юлия Ковальчук восстановилась после родов и похвасталась фигурой в соцсетях. Дважды мама призналась, что обрадовалась комментарию подписчика «тощая» в ее адрес.

41-летняя исполнительница всегда отличалась стройной фигурой. Ей часто советовали набрать вес, но Юлия убеждена, что хрупкий внешний вид ее только украшает. Даже после родов артистка не поправилась и быстро восстановилась. Сейчас она может носить любую одежду, подчеркивая свои формы.

Певица живет в солнечной стране и может позволить себе разгуливать с открытых платьях, туниках и купальниках. Она в очередной раз поделилась кадрами и оставила подпись, отмечая высказывания, которые видит чаще всего.

«Обожаю эти комментарии в ленте, которые поднимают настроение!!! «Какая вы тощая» - мечта, а не коммент после вторых родов», – написала звезда.

Напомним, что первый ребенок у Юлии родился в 34 года. А вторая дочь родилась в июле прошлого года. Несмотря на то, что младшей наследнице еще нет и года, Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков уже мечтают о третьем ребенке. Но в этот раз они мечтают о мальчике, чтобы в семье было больше «мужской энергии».

Ранее мы писали о том, что певица Юлия Ковальчук поделилась переживаниями о дочках. Она заявила, что пока даже думать не может о том, чтобы оставлять их одних дома. Дело в том, что в такие моменты в жилище обязательно что-то случается.