«Мой контроль обоснован»: Юлия Ковальчук поделилась переживаниями о дочках

Юлия Ковальчук рассказала, что всегда оставляет детей с няней и мамой, если надолго уезжает из дома. В шоу «Ваша Наташа» певица и телеведущая пояснила, что не просто так всегда контролирует дочек.

41-летняя Юлия Ковальчук уже больше десяти лет как замужем за Алексеем Чумаковым. Пара воспитывает двоих дочерей: Амелию и Алисию.

Ковальчук признается, что контролирует своих детей, поскольку сильно за них переживает. По ее словам, если девочки остаются дома без мамы, то обязательно что-то случается. Поэтому она всегда оставляет их с няней, а если уезжает надолго, то няню страхует ее мама.

«Обычно весь мой контроль обоснован. Сейчас Алисия с няней, но если я уезжаю на ночь, то моя мама страхует няню. Если я выхожу из дома, обязательно что-то происходит: то сыпь, то шишка, то температурка», – пояснила телеведущая.

Кроме того, Юлия Ковальчук рассказала, что ее муж нередко берет старшую дочь на «свидания». Чумаков с Амелией могут выпить кофе, а потом зайти за каким-нибудь подарком для мамы.

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