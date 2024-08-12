«Тощая — не значит красивая»: в Сети разгорелись споры о внешности 12-летней дочери Кристины Орбакайте

Уехавшая из России певица Кристина Орбакайте сейчас активно путешествует по Европе вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и 12-летней дочерью Клавдией. Недавно артистка поделилась снимками с отдыха в Греции, после чего в Сети разгорелись споры о внешности ее наследницы.

Кристина Орбакайте вместе с семьей уже побывала в Португалии, Перу, Италии и Франции, а недавно опубликовала в соцсети снимки с фото Миконоса в Греции. На одном из кадров певица предстала с дочерью, которая выбрала белое мини-платье.

Пользователи Сети обратили внимание на внешность 12-летней Клавдии. Одни отмечают, что у дочери Кристины Орбакайте «длинные, стройные ноги», а другие заявляют о чрезмерной худобе девочки.

«Тощая — не значит красивая!» — пишут Интернет-пользователи.

Напомним, в марте у Кристины Орбакайте сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня певица дала несколько концертов в четырех городах Израиля.

Последние два года артистку активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой в 2022 году. Кристина Орбакайте и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с семьей. После недавней массовой отмены концертов в России знаменитость выступает лишь в маленьких залах.

Ранее сообщалось о том, что подписчики пришли в восторг от внешности дочери Кристины Орбакайте и назвали ее «будущей моделью».