Торжество откладывается? Невеста Лепса встревожила ответом на вопрос о подготовке к свадьбе

Григорий Лепс готовится к свадьбе с Авророй Кибой и не скрывает счастья в отношениях с молодой возлюбленной. Правда, 19-летняя избранница народного артиста призналась, что до сих пор не начала готовиться к торжеству, которое должно состояться уже этим летом.

Скорее всего, влюбленные поженятся не скоро: они еще даже не обсуждали детали мероприятия.

«Пошив платьев еще точно не начался. Мы пока эту тему не обсуждали. Я же говорю, пока ничего не обсуждали, не готовимся еще», — пояснила Аврора в разговоре с Пятым каналом.

Злопыхатели уверены, что Киба встречается с исполнителем хита «Рюмки водки» ради популярности. Девушка, заявлявшая, что не любит светские мероприятия, начала появляться на звездных тусовках.

Попробовала она себя даже и в качестве актрисы. Сомнения вызывает и отсутствие каких-либо сроков по свадьбе — пара так и не назначила день торжества. Но поклонники звезды верят, что он все же женится и, наконец, обретет личное счастье.

Напомним, что роман Авроры и Григория длится уже почти год. Официально они объявили себя парой в июне 2024 года, когда появились вместе на премии телеканала МУЗ-ТВ. Артист практически сразу стал называть девушку своей невестой — мама Кибы одобрила брак дочери.

Ранее сваха Роза Сябитова усомнилась в долговечности союза Григория и Авроры из-за большой разницы в возрасте.