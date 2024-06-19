«Торжество не будет пышным»: Мария Погребняк и Игорь Головинский выбрали дату свадьбы

35-летняя блогер Мария Погребняк посетила вечеринку канала ТВ-3 и сообщила некоторые подробности будущей свадьбы с предпринимателем Игорем Головинским. По ее словам, дата торжества назначена.

С Погребняк общались журналисты сайта Kp.ru.

«Дата уже есть, но пока мы держим ее в секрете… Наше торжество не будет пышным», - рассказала Погребняк.

На мероприятие пригласят только близких людей. Пара хочет сделать свадьбу «для себя».

В мае Погребняк сообщила, что избранник сделал ей предложение. Спустя время ее подруга Ольга Бузова рассказала, что Мария собиралась познакомить певицу с Игорем, но в итоге сама стала с ним встречаться. «Это мое предложение!» - говорила Ольга.

У Марии есть трое детей от брака с футболистом Павлом Погребняком. В 2023 году супруги развелись. Блогер признавалась, что причиной развода стали измены спортсмена.

Ранее Погребняк защитила Бузову в конфликте с певцом Николаем Басковым. Тот припомнил Марии драку с Миланой Тюльпановой и заявил, что женщина должна вести себя достойно.