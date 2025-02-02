Торжество едва не сорвалось: Мария Погребняк поделилась кадрами со свадьбы на Маврикии

Недавно Мария Погребняк сыграла свадьбу с возлюбленным на Маврикии. Сначала блогер опубликовала снимок с женихом, лаконично заявив, что она «счастлива», а теперь в своем Telegram-канале поделилась кадрами с торжества, которое едва не сорвалось.

24 января Мария Погребняк сыграла свадьбу с бизнесменом Игорем Головинским спустя полгода после росписи. Для проведения церемонии пара выбрала Маврикий, который, по словам знаменитости, стал для них судьбоносным местом. Блогер назвала остров «целой вселенной воспоминаний» и «отправной точкой» для создания их семьи.

Судя по кадрам, свадьба пары прошла в узком кругу. Мария Погребняк выбрала для торжества пышное белое платье в пол на бретелях и фату, а ее избранник — белые рубашку и брюки. В качестве площадки для проведения церемонии выбрали обычный пляж на берегу Индийского океана. Для декора использовали свадебную арку, украшенную живыми белыми цветами, и несколько столиков.

Бизнесвумен признавалась, что торжество могло и вовсе не состояться. Как оказалось, при подготовке к свадьбе Мария Погребняк и Игорь Головинский столкнулись с трудностями. Помочь с организацией церемонии им согласилась телеведущая и посол России на Маврикии Ирада Зейналова.

«Нашей свадьбы могло и не быть. Когда мы начали планировать свадьбу на Маврикии, все казалось идеальным, но вскоре возникли сложности с маврикийским агентством. В какой-то момент я даже подумала, что наша мечта может не осуществиться. Но именно тогда произошло невероятное! <…> В итоге наша свадьба состоялась, и она была именно такой, какой я ее представляла», — делилась Мария Погребняк.

Напомним, в августе 2024 года блогер вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Головинского, а затем сообщила о беременности. 5 сентября Мария Погребняк снова стала мамой — у них с бизнесменом родился сын Владимир. Также у знаменитости есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем после свадьбы на Маврикии.