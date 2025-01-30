Мария Погребняк после свадьбы на Маврикии воссоединилась с бывшим мужем: известна причина

Блогер Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем, футболистом Павлом Погребняком, чтобы отпраздновать 18-летие старшего сына Артема.

Радостным событием Мария поделилась в своем блоге. Она опубликовала видеоролик, на котором запечатлена с детьми и экс-супругом.

В первом кадре Мария и Павел смотрят футбол, а рядом сидит ребенок. В следующем кадре появляется Артем с мячом, толкает в плечо отца и произносит: «родители, очнитесь, мне вообще-то 18 уже».

После этого начинается торжество в ресторане, где все поздравляют именинника с совершеннолетием. Мария для праздника выбрала короткое бордовое платье с пышной юбкой. Она дополнила образ распущенными волосами и ярким макияжем.

В 2023 году Мария и Павел Погребняк объявили о разводе после 17 лет брака. Пара воспитывает троих сыновей. В 2024 году блогер вышла замуж второй раз и родила сына, которого назвали Владимиром.

Ранее Мария Погребняк показала результаты пластических операций, сделанных у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. После рождения четвертого ребенка она жаловалась на диастаз, а также на изменившуюся форму груди.