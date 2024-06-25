Торт выносил муж: певица Анна Asti отметила 34-летие на Кипре

Певица Анна Asti отметила 34-летие на Кипре. На празднике были муж артистки Станислав и коллектив.

Соответствующие кадры привел Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, праздничный торт выносил муж певицы. Анна растрогалась от этого до слез.

Команда певицы поблагодарила за то, что она «сделала» каждого из них.

«Спасибо большое за то, что ты нас сделала. Полностью, бесконечно преданны тебе. И будем рядом с тобой бесконечно. С днем рождения», - произнес гитарист коллектива.

В свой день рождения Анна Asti устроила гостям мини-концерт.

Певец Филипп Киркоров поздравил певицу в соцсетях и написал: «С днем рождения, Царица».

Ранее певица рассказывала, что на концерте выбила два передних зуба микрофоном.