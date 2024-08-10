«Торнадо человеческих страданий»: иноагент Noize MC* призвал фанатов помочь курчанам

Уехавший из России рэпер Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ) призвал подписчиков помочь жителям Курской области, куда вторглись ВСУ. Музыкант опубликовал соответствующий призыв в социальных сетях.

Иван Алексеев* (настоящее имя рэпера) обратился к подписчикам из России и попросил их распространить информацию о проекте для поиска временного жилья. Исполнитель рассказал, что в Москве и Санкт-Петербурге открылись точки сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области. Курчанам требуется детское питание, средства личной гигиены, одежда, обувь, постельное белье и игрушки.

Артист назвал вторжение под Курском «безудержным торнадо человеческих страданий». Рэпер призвал подписчиков оставаться людьми в любой ситуации.

В комментариях Noize MC* предложили осудить действия ВСУ. Подписчик с Украины поблагодарил артиста за его человечность.

Исполнитель осудил спецоперацию на Украине и действия российских властей. После этого он покинул страну. Сейчас артист выступает за границей. На недавнем концерте в Испании музыкант появился на сцене в футболке с изображением батальона «Азов»** (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

*(признан иноагентом на территории РФ)

**(организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)