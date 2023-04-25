«Торговались долго»: купивший замок Пугачевой шоумен раскрыл детали сделки

Шоумен Стас Барецкий назвал себя покупателем замка певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь. По его словам, недвижимость приобреталась совместно с партнерами по бизнесу.

Детали сделки узнал сайт PROZVEZD.

«Это я купил замок Аллы Борисовны буквально недавно», - сказал Барецкий.

Дом куплен с коллегами по похоронному бизнесу. Партнеры договорились сделать из него место, предназначенное для «нашей элиты».

«Также там будет крематорий и гробовая мастерская», - сказал Барецкий. Он планирует создать на территории музей истории кладбищенского дела.

Уточняется, что дом приобретен по цене, которая почти в два раза ниже первоначальной. Собственники хотели выручить за дом 700 млн рублей.

«Мы купили его за 400 миллионов. Торговались долго и даже общались с внуком Аллы Борисовны», - сообщил Барецкий.

В итоге Пугачева и ее муж согласились продать за эту сумму. Все договоренности осуществлялись через агента.

О продаже замка ходит противоречивая информация. 24 апреля сообщалось, что Примадонна не продала особняк – певица продолжила выделять на содержание замка по 1 млн рублей в месяц.