Торговала фруктами и овощами: актер Виталий Хаев вывел в свет новую спутницу

Журналисты рассказали о новой молодой спутнице актера Виталия Хаева, об этом сообщает kp.ru.

Виталий Хаев был дважды женат. В одном из браков у него родились двое сыновей — Владислав и Георгий. Долгое время артист скрывал свою личную жизнь, однако на кинопремьере он решил представить новую возлюбленную. 58-летний актер вышел на красную дорожку в сопровождении молодой незнакомки. Как рассказывают журналисты, они почти все время держались за руки.

Впрочем, когда Хаев давал интервью журналистам, девушка держалась в стороне. А на вопрос прессы, чем она занимается, спутница актера ответила, что отдыхает. Выяснилось, что возлюбленной Хаева оказалась 33-летняя Дана Янкис. Девушка не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, она из обычной челябинской семьи. До этого лета у Янкис был свой бизнес — она занималась торговлей фруктами и овощами.

До встречи с молодой возлюбленной, Хаев довольно долго был одинок. Последний брак звезды сериала «Бывшие» распался из-за плотного рабочего графика. Как позже рассказывал артист, несмотря на развод, он поддерживает связь со своими детьми.

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*признан иностранным агентом на территории РФ.