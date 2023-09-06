Ликвидируют: комик Руслан Белый* останется без бизнеса в России

ФНС ликвидировала агробизнес с кроликами юмориста Руслана Белого* (признан иноагентом на территории РФ), об этом сообщает Life.ru.

По данным журналистов, часть компании «Экокролпродукт» принадлежала уехавшему из России Белому*. Выяснилось, что юморист занимался разведением кроликов. Однако бизнес вряд ли можно назвать прибыльным — за пять лет работы компания принесла Белому* прибыль лишь раз — в 2019 году он заработал 7,5 миллионов рублей.

После этого бизнес комика начал рушиться и кроликов он решил больше не закупать. Согласно данным из ЕГРЮЛ, Руслан Белый* задолжал по налогам порядка 8 тысяч рублей. Когда приставы приехали в Воронеж по указанному адресу, никакой фермы они не обнаружили. Теперь компании грозит ликвидация и исключение из ЕГРЮЛ.

Ранее Руслан Белый* вышел из целого ряда компаний, в которых он значился учредителем: «Арт Плюс» (доля 40%), «Концерт стор» (70%), «Стендап Стор» (доля 25%).

Напомним, в минувшую пятницу, 1 сентября, Минюст внес знаменитость в списки иностранных агентов. Сам юморист пока никак не отреагировал на новый статус. В 2022 году он уехал из России, объяснив это тем, что в стране не осталось для него работы. Сейчас Белый* выступает с гастролями в Израиле, Казахстане и Армении.

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*признан иностранным агентом на территории РФ.