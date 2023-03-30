«Очень жестко»: всплыли подробности скандала, в котором была замечена тяжелобольная Началова

7 лет назад не стало Юлии Началовой. Знаменитость долгое время боролась с подагрой, а затем ее состояние ухудшил стремительно развивающийся сепсис. Увы, доктора не смогли спасти артистку. В 2016 году она скончалась в возрасте 38 лет, однако имя певицы по-прежнему возглавляет заголовки СМИ. В новом интервью для Чуриковой Ирина Ортман поделилась воспоминанием, связанным с Юлией.

Знаменитость рассказала о непростом периоде с «Фабрики звезд». Тогда многие участники проекта набросились с травлей на Ортман. О пережитом ей крайне тяжело говорить.

«Меня в звездном доме гнобили, когда Маша ушла. Для меня это была такая травма. Очень жестко», — высказалась Ирина.

Как выяснилось, справиться с этой ситуацией ей помогла Началова. Певица оказывала различную помощь и поддержку Ортман, за что та ей очень благодарна.

«Она подошла ко мне, обняла и сказала: "Я за тебя. Видела, как ты плачешь. Не переживай. Ты — молодец"» — поделилась знаменитость.

Ранее дочка Началовой рассказала о последнем диалоге с ней. 16-летняя Вера призналась: у нее не было мысли, что мама может умереть. Подробности смотрите здесь.

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