«Топи за своих»: Птаха публично обратился к уехавшему из РФ Моргенштерну*

Рэпер Птаха обратился к коллеге Моргенштерну*(Признан иноагентом на территории РФ) и призвал его «топить» за Россию. По его мнению, это принесет исполнителю «победу его поколения».

В новом интервью Давид Нуриев (настоящее имя Птахи – прим. «Страсти») высказался на тему уехавших отечественных звезд. Он допустил, что все они «действуют на чьей-то поддержке». Самому артисту, как выяснилось, тоже предлагали нечто подобное, но он сразу поспешил отказаться, так как считает себя патриотом.

По мнению Птахи, тому же Моргенштерну* могли финансово помочь, именно поэтому он сейчас живет за границей с большими деньгами, занимается спортом и весь «на стиле». Но рэпер обратился к коллеге, попросил его одуматься и поменять направление своего творчества.

«Ему хотел бы сказать… Помню, он там говорил, типа: «Зачем нам 9 Мая? Нам нужны свои победы». Так вот, Морген*, топи сейчас за своих, и у тебя будет своя победа, твоего поколения», - сказал Птаха в интервью проекту Tatarka Fm.

Ранее стало известно, что рэперу Моргенштерну* может грозить депортация из Таиланда в Россию.

*(Признан иноагентом на территории РФ)