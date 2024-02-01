SHOT: рэперу Моргенштерну* может грозить депортация из Таиланда в Россию

Рэперу Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ) может грозить депортация из Таиланда в Россию «по схеме «Би-2»». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, через две недели у артиста должен состояться концерт на Пхукете. На данный момент юристы в срочном порядке оформляют визы и все необходимые документы, чтобы рэпера не отправили в РФ.

До истории с группой «Би-2» организаторы концертов закрывали глаза на отсутствие рабочей визы у музыкантов. Вот почему многие звезды, со скандалом уехавшие из РФ, выступали на территории Таиланда по туристической визе, хотя этого делать нельзя. Как выяснилось, не у всех в команде Моргенштерна* оформлены все необходимые документы. Вот почему у них есть риск повторить судьбу музыкальной группы.

Известно, что самый дешевый билет на концерт знаменитости стоит почти 7 тысяч рублей, самый дорогой — 254 тысячи.

Ранее сообщалось о том, что музыкантов группы «Би-2» депортировали в Израиль. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ