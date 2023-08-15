«Топчутся на крови»: убитый горем Александр Домогаров возмутился из-за фамилии покойной бывшей жены

Знаменитый актер и певец Александр Домогаров в середине июля узнал о смерти своей второй жены. Артист сначала предпочитал не высказываться по поводу случившейся трагедии, однако через некоторое время он все же прервал молчание. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Александр Домогаров обратился к поклонникам, чтобы внести ясность в ситуацию. Он отметил, что его бывшую жену по ошибке многие назвали Ириной Гуненковой, но на самом деле у женщины была другая фамилия.

«Я допускаю, что многие просто топчутся на крови, но надо понимать, что Ирина Анатольевна носила мою фамилию практически всю жизнь. Она была Гуненковой лишь в девичестве, а Домогаровой – 38 лет», – заявил актер.

Александр Юрьевич уверен, что его экс-супруга заслуживает того, чтобы ее имя произносили правильно. Напомним, Ирина Домогарова на протяжении долгих лет страдала от тяжелого онкологического заболевания.

В конце артист выразил благодарность медикам, которые два с половиной года помогали женщине бороться с диагнозом.

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