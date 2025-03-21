Топалов снес оператора на прощании с Бедросом Киркоровым, что тот сел на землю

В Москве прошла церемония прощания с Бедросом Киркоровым. Проводить артиста в последний путь пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Не обошлось на траурном мероприятии без инцидента. Его участником стал исполнитель Влад Топалов, передает Life.ru.

По информации СМИ, артист травмировал одного из операторов, который вел съемку. Работник прессы с камерой немного преградил путь звезде. Влад одним из движений усадил мужчину на землю. Тот даже скорчился от боли. Момент попал на камеры.

После случившегося Топалов поспешил покинуть место инцидента. От комментариев он отказался. Влада сопровождала его супруга Регина Тодоренко.

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с Бедросом Киркоровым посетила бывшая домработница Филиппа. По словам женщины, отец исполнителя перестал отвечать ей на сообщения с нового года.