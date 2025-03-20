Домработница Дороднова рассказала, что Бедрос Киркоров предсказал свою смерть

Домработница Людмила Дороднова, которая больше 30 лет прожила в семье Филиппа Киркорова, рассказала, что Бедрос Киркоров предчувствовал свою смерть. По ее словам, в последние полгода у отца исполнителя хита «Цвет настроения синий» сильно ухудшилось здоровье.

«Врачи поставили ему блокаду на ноги, не секрет, что у него были проблемы с ними. И он тогда сказал: "Ну, все, полгода, и я не жилец". Он очень психовал из-за этой блокады. Если раньше мог двигаться, вести активный образ жизни, то после этого, сами понимаете, какое настроение было у человека», — поделилась Людмила с Ura.ru.

Дороднова также рассказала о последней встрече с Киркоровым-старшим. По ее словам, она приехала к нему в гости на Таганку. При этом Бедрос был в хорошем расположении духа и даже пел.

«Он очень любил жизнь», — подчеркнула Людмила.

Она также призналась, что звонила Филиппу Киркорову, чтобы принести соболезнования, но он не ответил, так как находился на гастролях. Бывшая домработница выразила надежду увидеться с ним на похоронах Бедроса на Троекуровском кладбище.

Напомним, болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года. Ему было 92 года. По некоторым данным, смерть артиста была мучительной: он находился в агонии несколько часов.

Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова сообщила, что церемония прощания с Бедросом пройдет 21 марта в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. По словам Екатерины Успенской, траурное мероприятие начнется в 14:00 мск.