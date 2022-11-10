Толстый и лысый Александр Петров шокировал фанатов своим внешним видом

Несколько лет назад нельзя было представить современный отечественный фильм без Александра Петрова в главной роли. Актер снимался во всех крупных кинокартинах. Но в последние года Петрова на экране заметно поубавилось. Артист стал более избирательным в проектах и перестал браться за однотипные роли.

В одном из давних интервью Александр признавался, что многие считают его актером одного амплуа, хотя он с этим категорически не согласен. Но на экране красивый эффектный молодой парень чаще всего играл «плохишей». Не поспоришь, выходило у него это очень хорошо, но все рано или поздно надоедает. Вот и Петров решил, что пора отказаться от этого стереотипа и сменить образ.

Удивить преображением фанатов у актера получилось. Пропавший на какое-то время Александр вернулся в свет заметно возмужавшим. На закрытии фестиваля уличного кино в «Иллюзионе» Петрова многие даже не узнали. Артист набрал несколько лишних килограммов и выбрил виски.

Измениться актеру пришлось ради новой роли в сериале «Непослушная». В нем Александр предстанет не в образе «мальчика-плохиша», а совсем в ином амплуа. Вместе с Петровым в проекте одну из главных ролей исполнит звезда КВН Асей Резник.

К слову, в последнее время Петров полностью ушел в проекты стриминговых сервисов. Недавно он снялся в сериале «Надвое» вместе с Данилой Козловским. Между двумя актерами всегда было некое соперничество за звание лучшего актера страны. Александр признавался, что участие в проекте помогло им оказаться на равных, ведь они оба никогда не согласятся на второстепенные роли.