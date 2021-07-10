Александр Петров признался в соперничестве с Данилой Козловским

«Между нами в последние годы действительно существует скрытое соперничество, и Валерий Петрович это чутко уловил и написал историю именно для нас – герои, при том что друзья, тоже немного соперничают. Они разные, и мы с Даней разные, но, как и нас, их многое объединяет», – рассказал актер «Вокруг ТВ».

Петров и Козловский смогли найти общий язык и подружиться на съемках сериала. Артисты даже не ожидали, что настолько легко им получиться завязать теплые отношения. «Мы получаем кайф от работы. Я вообще думаю, что вся эта история не имела бы смысла, если бы не мы с Даней», – добавил Александр.