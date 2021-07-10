Александр Петров признался в соперничестве с Данилой Козловским
Одни из самых востребованных российских актеров 32-летний Александр Петров и 36-летний Данила Козловский играют главные роли в новом сериале «Надвое». Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге.
Петров отметил, что давно хотел поработать с Козловским, но «на равных», ведь соглашаться на второстепенные роли они оба не готовы. Актеры сейчас находятся на пике своей карьеры и между ними, как подтвердил Александр, существует профессиональное соперничество.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Режиссер картины Валерий Тодоровский выбрал на главные роли Данилу Козловского и Александра Петрова.
«Между нами в последние годы действительно существует скрытое соперничество, и Валерий Петрович это чутко уловил и написал историю именно для нас – герои, при том что друзья, тоже немного соперничают. Они разные, и мы с Даней разные, но, как и нас, их многое объединяет», – рассказал актер «Вокруг ТВ».
Петров и Козловский смогли найти общий язык и подружиться на съемках сериала. Артисты даже не ожидали, что настолько легко им получиться завязать теплые отношения. «Мы получаем кайф от работы. Я вообще думаю, что вся эта история не имела бы смысла, если бы не мы с Даней», – добавил Александр.
Фото и видео: Starface
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