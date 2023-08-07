«Толстая и несчастливая»: испуганная Подольская поделилась переживаниями

Популярная певица Наталья Подольская призналась, что боится растолстеть и стать несчастливой. Об этом сообщается на сайте The Voice.

Поклонники заметили, что знаменитость быстро вернулась в форму после рождения детей. Супруга Владимира Преснякова следит за своим образом жизни: тренируется и правильно питается. А когда у нее возникает желание расслабиться, то Подольская начинает себя пугать мыслями о лишнем весе.

«Иногда мне в голову приходит картина – я неопрятная, толстая, несчастливая и ничего не добившаяся в жизни», – высказалась звезда.

Наталья считает, что именно эта картина придает ей максимальной скорости. Такое будущее ее сильно пугает.

Напомним, что артистка счастлива в браке с музыкантом. У пары два ребенка – восьмилетний Артемий и Иван, которому два года. Женщина признается, что иногда воспитание детей дается ей с большим трудом. По словам артистки, ей тяжело сдерживаться. Она часто кричит на них, старается объяснять и разговаривать.

«Но вы же понимаете... не стану заумные речи сейчас вести. Мы все люди – родители с похожими переживаниями», — говорит звезда.

Несмотря на наличие детей, звездные супруги уделяют отношениям отдельное время. Они часто улетают в отпуск только вдвоем, где наслаждаются обществом друг друга.

Ранее Наталья Подольская призналась, что сходит с ума от одной привычки мужа Преснякова.