Наталья Подольская призналась, что сходит с ума от одной привычки мужа Преснякова

Певица Наталья Подольская рассказала о привычке Владимира Преснякова, которая ее раздражает. По словам знаменитости, супруг постоянно приносит домой какие-то безделушки. Об этом сообщает Пятый канал.

Артистка призналась, что мечтает о новом доме. Но у нее есть свои взгляды на его обустройство. Единственное из-за чего переживает звезда, что ее муж будет приносить в дом разные безделушки.

«Володя все тянет в дом, а я, пока его нет, все выбрасываю», – рассказала Подольская.

По словам Натальи, артистам постоянно что-то дарят – это могут быть разные вещи и сувениры. Певец приносит все это в дом, даже мелочи. Его супруга жалуется, что из-за этого их жилище выглядит захламленным.

«У меня просто портится настроение», – жалуется звезда.

Подольская говорит, что обилие вещей сводит ее с ума. Кроме того, в их доме множество игрушек сыновей. По словам артистки, их «от потолка до потолка».

Напомним, что в прошлом году звездные родители купили квартиру в одном из премиальных жилых комплексов. Но ключи они получили только в январе. По словам Натальи, они с мужем давно мечтали о квартире в Москве. Но подходящий вариант они нашли не сразу.