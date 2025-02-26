Толпа недовольных и «проблемные» билеты: концерт Анны Asti в Самаре обернулся скандалом

На концерт певицы Анны Asti в Самаре продали больше билетов, чем мест в зале. Об этом сообщает Kp.ru.

25 февраля Анна выступила в Самаре с программой «Феникс». По информации источника, за час до концерта во Дворце спорта имени В. Высоцкого началась давка, ситуация усугубилась тогда, когда сотни слушателей не смогли пройти через турникеты: устройства отказывались считывать билеты. В ответ на недовольства сотрудники ответили, что организаторы продали больше билетов, чем планировали, и попросили толпу подождать.

Со временем очередь недовольных росла — людей с «проблемными» билетами становилось все больше. Тогда их пригласили к специальной стойке, где все билеты стали проверять вручную. Из-за данной процедуры концерт задержали на час.

Еще один неприятный сюрприз ждал поклонников внутри здания, где был запрет на покупку воды.

Сама артистка не комментировала инцидент в Самаре.

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