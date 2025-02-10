Отдыхает не одна: Анна Asti улетела из России без мужа после слухов о разводе

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Anna Asti, уехала из России без мужа Станислава Юркина. Исполнительница хита «По барам» отправилась на Сейшельские острова в компании подруг-предпринимательниц.

Звезда отправилась на райские острова в компании Виктории Шеляговой, Светланы Кузнецовой, Ирины Огановой и других успешных женщин для организации субботних чтений. О мероприятии рассказала Шелягова на своей страничке в соцсети.

Дзюба появилась в кадре в голубом платье-комбинации. На звезде практически не было макияжа, она улыбалась и смеялась в компании подруг.

Отметим, что рядом с артисткой не было супруга Станислава. В последнее время Анна предпочитает не говорить о своей личной жизни. Всему виной скандал, в который она угодила несколько месяцев назад. В Сеть слили откровенные фото и видео с участием знаменитости. По слухам, их Asti отправляла другому мужчине. Поклонники, обратившие внимание на маникюр звезды, поняли, что кадры были сделаны недавно.

После 34-летняя певица удалила из социальных сетей совместные с мужем фото. Именно это заронило в головы ее фанатов семена сомнения относительно того, что она живет с Юркиным в счастливом браке. Информация же о том, что певица и ее возлюбленный провели Новый год раздельно, только подогрела слухи об их расставании.

Однако несколько дней назад представители артистки опровергли слухи о ее разводе с мужем. Они утверждают, что в семье звезды царит идиллия.