«Толпа людей»: Ксения Собчак вспомнила о тяготах работы в «Доме-2»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась подробностями работы на телепроекте «Дом-2». Об этом она заявила в видео с бизнесменом Арутом Назаряном, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Назарян в ходе интервью признался, что попал в реалити-шоу «Мама в законе» на канале «Перец» без кастинга. Собчак не поверила предпринимателю и уточнила, что у нее имеется многолетний опыт работы в «Доме-2» и, в частности, в проведении кастингов на такие проекты.

«Это *** (кошмар). У тебя толпа людей, много туров», — высказалась о том периоде Собчак.

Знаменитость отметила, что на кастинг в «Дом-2» приходило огромное количество людей. При этом на проект не могли взять человека, не прошедшего необходимые этапы, добавила она.

Ранее Ксения Собчак отреагировала на слова о привилегированном положении на суде в Казахстане.

Также Собчак раскритиковала современное светское общество на ММКФ.