«Куда посадили, туда и сели»: Собчак прокомментировала «привилегированное» положение на суде над Бишимбаевым

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала публикации в СМИ о «привилегированном» положении на суде в Казахстане, где рассматривается дело экс-министра Куандыка Бишимбаева. Ведущая и ее команда сидели на местах для защиты, а остальные журналисты стояли.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак напомнила, что давно занимается этой темой и пишет про убийство Салтанат Нукеновой с первого дня. Ее команда освещает судебный процесс как независимые журналисты.

«Мы ни с кем не связаны», - утверждает Собчак.

В суд ее не приглашала ни сторона защиты, ни обвинения. Журналистка аккредитовалась через Верховный суд.

«Куда нас посадили, туда мы и сели», - прокомментировала она и добавила, что очередное заседание было «поистине невероятным». О нем журналистка пообещала рассказать позже.

Ранее сообщалось, что Собчак прилетела на суд в Астану. Она была в черных очках и темном пиджаке.