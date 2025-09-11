«Толку особо нет»: Киркоров рассказал об учебе детей в школе

Певец Филипп Киркоров рассказал, что вернувшиеся в России дети обходятся без репетиторов. В беседе с «7Дней.ru» он поделился, что ожидал худшего.

Исполнитель хита «Зайка моя» восстанавливается после болезни, но выходит на сцену и общается с журналистами. Он любит рассказывать не только о творчестве, но и о своей семьей. Раньше дети певца учились в Дубае, но в этом году пошли в столичную школу. Алла-Виктория и Мартин учатся в России и быстро адаптировались.

«Я думал будет сложнее, но пока претензий к детям нет», — признался звездный отец.

По словам Филиппа, у детей сложная программа. Поэтому артист даже не помогает им с домашними заданиями. Школьники занимаются этим на дополнительных занятиях.

«Дополнительные занятия в школе есть до шести. Они этим пользуются. Репетиторы дома (онлайн) — это не так эффективно, мне кажется. Я просто из собственного опыта вижу, когда дети занимались дома с репетиторами, отвлекались на телефоны. Когда нет этой визуальной и физической связи, то толку особо нет», — объяснил певец.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что мечтает о трехнедельном отдыхе.