«Только живите!»: соцсети Костомарова после новой операции разрываются от сообщений

Роман Костомаров давно не появлялся в соцсетях, однако поклонников это не останавливает. Они переживают и оставляют на странице фигуриста комментарии поддержки.

Пик сообщений пришелся на день, когда Костомарову провели ампутацию пальцев левой руки, чтобы остановить некроз.

«Роман, вы — пример для многих! Молимся за вас утром, днем и вечером! Только живите!», — пишут подписчики.

Напомним, что врачи не исключают вероятность новой операции. Медики могут провести ампутацию руки по локоть, если некроз будет развиваться.

Ранее мы писали, что врач оценил шансы Костомарова выжить после отказа печени.