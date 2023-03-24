С таким набором не выжить: с печенью у Костомарова могут отказать почки

Фигурист Роман Костомаров может не выжить после отказа печени. За ней обычно перестают работать почки.

Ситуацию с фигуристом прокомментировал врач Лев Авербах.

Он напомнил, что произошедший отказ печени стал следствием полиорганной недостаточности.

«Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно», - сказал медик.

Он затруднился ответить, как врачи будут справляться с текущей ситуацией, и отметил, что она «очень тяжелая».

«Потому что с печенью обычно отказывают и почки — с таким набором очень сложно выкарабкиваться», - сказал Авербах.

Также он рассказала, что «у Костомарова произошла индивидуальная реакция на вирус на фоне ослабленного иммунитета». Такое происходит в одном случае на сто тысяч.

Что стало причиной таких осложнений, Авербах не знает. По его словам, долгое сопротивление организма Костомарова происходит за счет «крепкого и спортивного организма». Другой человек на его месте «столько бы не продержался».

В нынешней ситуации Авербах выразил надежду, что «врачи сделают чудо».

Ранее мы писали, что Костомарову отрезали пальцы на левой руке.