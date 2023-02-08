«Только живи»: после новости об ампутации супруга Костомарова впервые вышла на связь

8 февраля Роману Костомарову исполняется 46 лет. Последний месяц Олимпийский чемпион борется со страшным недугом за свою жизнь. Недавно в Сети появилась тревожная новость об ампутации стоп фигуриста. Долгое время семья никак не комментировала его состояние, но сегодня Оксана Домнина впервые вышла на связь.

В своей социальной сети спортсменка трогательно поздравила с днем рождения мужа. По словам Оксаны, еще год назад она не могла представить, что в ее семье произойдет такая трагедия. Была ли проведена операция по ампутации — Домнина не стала говорить, зато она уточнила: с точки зрения медицины для Романа делается все возможное и невозможное.

«Я горжусь тобой! Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи! Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное», — высказалась супруга Олимпийского чемпиона.

К слову, пост Оксаны не оставил никого равнодушным. Многие звезды и поклонники Костомарова поддержали Домнину в эту непростую минуту и оставили много теплых слов в комментариях.

Ранее о состоянии Романа Костомарова рассказала его мама. Подробности читайте в этой статье.