«Не разрешают навещать: мать Костомарова сообщила тревожные новости о состоянии сына

Совсем недавно в Сети появилась информация о том, что Роману Костомарову ампутировали стопы. В эксклюзивной беседе с РЕН ТВ мама фигуриста отреагировала на эту новость.

Так, женщина заявила: она не располагает подобной информацией. По словам Валентины Костомаровой, сейчас к ее сыну отправилась в больницу Оксана Домнина. После визита девушка сможет подробно рассказать о состоянии Олимпийского чемпиона.

«Мне не разрешают его навещать, и никакой информации не давали. Обращайтесь к врачу», — резюмировала мама спортсмена.

Ранее Светлана Журова рассказала, как Оксана Домнина переживает трагедию с супругом. Подробности читайте в этой статье.