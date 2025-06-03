«Только здоровья»: дочь Алены Яковлевой обратилась к матери после новости о ее серьезной болезни

Дочь Алены Яковлевой публично обратилась к актрисе после новости о ее серьезном заболевании. В личном блоге Мария Козакова поделилась семейными кадрами и поздравила мать с днем рождения, восхитившись ее силой.

2 июня Алене Яковлевой исполнилось 64 года. Единственная дочь звезды российских сериалов трогательно обратилась к матери в соцсети в день рождения. Мария Козакова восхитилась энергичностью и позитивом именинницы, несмотря на пережитые невзгоды.

«Сегодня у самой молодой во всех смыслах женщины, которую я знаю, день рождения. <…> Это поразительные ощущения. Ее биологический возраст явно не выше 30, это не меняется», — заявила дочь Алены Яковлевой.

Актриса призналась, что старается во всем брать пример с матери, умеющей «заряжать» людей вокруг.

«Всегда невероятно радуюсь этому факту и восхищаюсь ее молодой энергией, этим позитивом, который она сохраняет, несмотря на такое количество всего, что она преодолела за жизнь. И, конечно, тем, как она умеет дарить и заряжать окружающих и даже малознакомых людей. Уникальная, конечно! Только здоровья», — высказалась Мария Козакова.

Наследница Алены Яковлевой родилась в браке артистки с Кириллом Козаковым. Когда девочке было всего четыре месяца, актриса ушла от мужа. Актер снова начал принимать участие в воспитании дочери, когда ей исполнилось 14 лет.

Напомним, Алена Яковлева снова оказалась в центре внимания СМИ после сообщений об ухудшении здоровья. Осенью 2024 года актриса внезапно почувствовала себя плохо во время спектакля в Москве и была госпитализирована с жуткими болями в области живота. Тогда врачи заподозрили у знаменитости аппендицит, но позднее диагноз не подтвердился. Недавно дочь Юрия Яковлева раскрыла, что потеряла 12 кг из-за серьезной болезни. Артистка не назвала свои диагнозы, но сослалась на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее Алена Яковлева высказалась о возрасте и об отношениях с мужчинами: «Я никогда не шла серьезные компромиссы и ни перед кем не испытываю чувства вины».