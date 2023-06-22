Никаких компромиссов и чувства вины: актриса Алена Яковлева откровенно о возрасте и страшных женщинах

Актриса театра и кино Алена Яковлева дала откровенное интервью порталу WomanHit.ru, где рассказала о любви, мужчинах и возрасте. Звезда призналась, что быть слабой женщиной для нее – непозволительная роскошь. Хотя всем на самом деле хочется быть такой.

«Сегодня не встретишь борьбу умов, интеллектуальный поединок мужчины и женщины, хотя это так интересно! Все стало примитивно и скучно, потому что никто не хочет затрачиваться. Говорят: «Страсть от дьявола, а любовь от Бога», – рассуждает звезда.

Алена отмечает, что для нее в отношениях важна гармония. Она хочет спокойствия, но без скуки.

Актриса призналась, что всегда доверяла своей интуиции, но это не спасало ее от ошибок. Несмотря на это, женщина ни о чем не жалеет, ведь делала все искренне.

«Я никогда не шла на какие-то серьезные компромиссы и ни перед кем не испытываю чувства вины. Каждый человек отвечает только за себя», – уверена звезда.

Яковлева говорит, что не склонна к депрессиям, но была близка к этому после смерти матери. По ее словам, хоть между ними были сложные отношения, и родственница болела более 30 лет, ей все равно трудно смириться с ее уходом.

Знаменитость порассуждала и на тему возраста. Артистка признается, что насыщенная жизнь не давала ей замечать цифры в паспорте. У нее не было никаких кризисов.

«Настоящая женщина в любом возрасте женщина. И это не связано с красотой. Бывают страшненькие женщины, которые пользуются большим успехом, чем красавицы», – считает Алена.

По словам актрисы, людям не хочется стареть. И это связано не с красотой, а с тем, что у каждого остается меньше времени. Звезда старается просто смириться с этой мыслью, как и с тем, что все умирают.

Ранее Алена Яковлева рассказала о романе с мужчиной на 27 лет моложе нее.