Только за деньги: сын Сергея Зверева продает подробности о своем знаменитом отце

Недавно приемный сын стилиста Сергея Зверева заявил о намерении оформить инвалидность, чтобы получить квартиру знаменитого отца в центре Москвы. Но после этого заявления шоумен не предпринял никаких попыток связаться с наследником. Сергей Зверев-младший признался, что готов многое рассказать о своем отце, но только за 10 тыс. рублей.

Сын звезды признался, что уже давно находится в черном списке у шоумена. По словам Зверева-младшего, всему виной стало то, что он нашел биологическую мать, женился, несмотря на запреты отца, и отказался идти по его стопам.

На данный момент сын стилиста проживает в Коломне и утверждает, что не бедствует. Зверев-младший работает звукорежиссером и в администрации города. Порой ему помогает звездная фамилия, но в основном местные жители настроены против короля гламура, говорит Сергей.

Однако после небольшого рассказа о трудовых буднях сын артиста потребовал с журналистов Kp.ru гонорар в 10 тыс. рублей за интервью.

«Я могу еще многое рассказать о своем отце. Но это уже только по телефону. И только за гонорар. Для газеты — максимум 10 тысяч рублей. Почему не прошу больше? Да потому что у вас, ребята, и так бюджет маленький!», — сказал он.

Стилист взял на воспитание Сергея из иркутского детского дома, когда мальчику было три года. Тогда ребенок сильно болел, и был риск, что он не доживет до пяти лет. Сердце шоумена сжалилось — Зверев лечил и обеспечивал сына. Артист старался привить наследнику свой вкус — они выходили в свет в одинаковых нарядах и с похожими прическами. Но после отношения разладились, и Зверев-младший остался без помощи отца.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал сайту «Страсти», что сын Сергея Зверева не сможет получить квартиру отца.